Frankfurt/Main (SID) - Morgens eine Scheibe Brot, ab und zu ein Schluck Wasser und dann 40 Kilometer auf die Straße: Langstrecken-Ass Arne Gabius (33) hat sich mit einer eher ungewöhnlichen Taktik auf sein Marathon-Debüt an diesem Sonntag in Frankfurt am Main vorbereitet. "Ich habe teilweise fast komplett auf Kohlenhydrate verzichtet, um im Training meinen Fettstoffwechsel zu trainieren und im Marathon länger ohne Zufuhr von Energie auszukommen", sagte der Mediziner aus Tübingen im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau.

Gabius hofft über die klassischen 42,195 Kilometer auf eine Zeit zwischen 2:10 und 2:12 Stunden. So schnell war seit 1999 kein deutscher Läufer mehr. Damals lief Carsten Eich in Hamburg 2:10:22 Stunden.

Um an diese Zeit heranzukommen, wird Vegetarier Gabius seine Kohlenhydratvorräte vor dem Start am Sonntag bis oben auffüllen. "Ich werde bei meinem ersten Marathon vollgefuttert an der Startlinie stehen, in etwa wie ein vollgetankter Formel-1-Wagen", sagte der Vize-Europameister von 2012 über 5000 m: "Die ersten 20 Kilometer werde ich etwas träge anrollen, nach 30 Kilometern sollte sich das Gefühl einstellen, jetzt geht es richtig los, dann habe ich alles richtig gemacht. Bei Kilometer 35 entscheidet sich, wieviel noch im Tank ist."