Werder-Coach Dutt vor Köln-Spiel: "Keine Alternative zu einem Sieg"

Bremen (dpa) - Werder Bremens Manager Thomas Eichin hat einen Tag vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln die Zukunft von Trainer Robin Dutt offen gelassen. Der Coach des sieglosen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga steht am Freitag unter Siegzwang. Zu möglichen Konsequenzen bei einer Niederlage gegen Köln hielt sich Eichin bedeckt. "Ich bin kein Prophet, was morgen um 22.15 Uhr ist. Das einzige, was dann feststeht, ist lediglich, dass wir dann auch weiterhin nur vier Punkte hätten", sagte der Sportchef am Donnerstag.

Sporting legt Protest bei der UEFA gegen das 3:4 auf Schalke ein

Gelsenkirchen (dpa) - Sporting Lissabon hat bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) Protest gegen die Wertung der 3:4-Niederlage im Champions-League-Spiel beim FC Schalke 04 eingelegt. Damit hat die Partie vom Dienstag ein sportjuristisches Nachspiel. Das teilte der Revierclub am Donnerstag mit. Die Portugiesen hätten bei der UEFA eine Wiederholung der Partie und alternativ die Auszahlung der Prämie für ein Unentschieden beantragt, hieß es weiter. Anlass des Protestes ist der aus Sicht der Gäste unberechtigte Handelfmeter in der Nachspielzeit, den Eric Maxim Choupo-Moting zum 4:3-Siegtreffer für die Königsblauen verwandelt hatte

IOC-Exekutive für Gründung eines olympischen TV-Kanals

Montreux (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach und die Exekutive der Ringe-Organisation haben sich nach einer zweitägigen Klausurtagung in Montreux für die Schaffung eines olympischen TV-Kanals ausgesprochen. Als eine von insgesamt 40 Empfehlungen soll die Gründung eines eigenen TV-Senders der außerordentlichen Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am 8./9. Dezember in Monte Carlo zur Abstimmung vorgelegt werden, bestätigte Bach am Donnerstag.

Haie-Coach Sundblad hört als Co-Trainer bei Eishockey-Auswahl auf

Köln (dpa) - Der neue Haie-Coach Niklas Sundblad hat seinen Posten als Assistenztrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft aufgegeben. Der Schwede will sich ab sofort auf seine Aufgabe in Köln konzentrieren, wie der Tabellen-Vorletzte der DEL am Donnerstag mitteilte. Der achtmalige deutsche Meister hatte sich nach dem schlechten Saisonstart von Trainer Uwe Krupp getrennt und Sundblad als Nachfolger verpflichtet. Krupps einstiger Assistent führte in der vorigen Saison überraschend den ERC Ingolstadt im Playoff-Finale gegen Köln zum Meistertitel.

Nowitzki für NBA-Manager bester ausländischer Profi der Liga

Dallas (dpa) - Auch mit 36 Jahren steht Dirk Nowitzki bei den Managern der NBA weiter hoch im Kurs. In einer Umfrage unter den Verantwortlichen aller Clubs wurde Deutschlands Basketball-Superstar zum besten ausländischen Profi der Liga gekürt. Nowitzki erhielt bei dem Voting 53,6 Prozent der Stimmen und lag damit deutlich vor dem Franzosen Tony Parker von den San Antonio Spurs (28,6).

Draisaitl leitet Siegtreffer von Edmonton gegen Capitals ein

Edmonton (dpa) - Leon Draisaitl hat beim 3:2-Heimerfolg der Edmonton Oilers gegen die Washington Capitals den Siegtreffer miteingeleitet. Bereits im zweiten Drittel gelang Nikita Nikitin in Überzahl auf Vorlage des 18 Jahre alten Deutschen und von Teddy Purcell das Tor zum zweiten Sieg der Oilers nacheinander. Draisaitl verbuchte eine Nettozeit auf dem Eis von 13:39 Minuten.

Zweiter Sieg für Serena Williams in Singapur - Halep im Halbfinale

Singapur (dpa) - Topfavoritin Serena Williams hat bei den WTA-Finals der Tennis-Damen ihre Chancen auf das Halbfinale wieder deutlich verbessert. Die Weltranglisten-Erste aus den USA deklassierte am Donnerstag in Singapur die Kanadierin Eugenie Bouchard mit 6:1, 6:1 und rehabilitierte sich damit für ihre klare Niederlage gegen die Rumänin Simona Halep am Tag zuvor. Da Williams aber gleich zu Beginn ein Spiel abgab, steht Halep als erste Spielerin der Roten Gruppe im Halbfinale. Ob auch Serena Williams weiterkommt, hängt vom Ausgang der Partie zwischen Ana Ivanovic und Halep am Freitag ab. Ivanovic benötigt gegen die noch ungeschlagene Halep einen klaren Erfolg.