Jerusalem (AFP) Nach dem tödlichen Anschlag eines jungen Palästinensers auf Passanten in Jerusalem hat die Polizei in der Stadt ihre Präsenz verstärkt und eine "Null-Toleranz-Politik" gegenüber jeglicher Gewalt angekündigt. Jeder, der die öffentliche Ordnung störe, werde "mit allen gesetzlichen Mitteln verfolgt", erklärte Polizeisprecherin Luba Samri am Donnerstag. Deutschland und die USA verurteilten die Tat, bei der ein drei Monate altes Baby getötet worden war.

