Wien (AFP) In Österreich hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag einen 14-Jährigen nach einer Verfolgungsjagd aufgegriffen, der sich in betrunkenem Zustand den Wagen seiner Mutter für eine Spritztour "ausgeliehen" hatte. Nach Angaben der Polizei fiel der Jugendliche in Klagenfurt einer Streife auf, weil er kurz vor Mitternacht ohne Licht unterwegs war. Er flüchtete zunächst mit dem Auto, geriet in eine Sackgasse und setzte dann die Flucht zu Fuß fort.

