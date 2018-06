Lima (AFP) Nach dem Gleichstand der beiden führenden Kandidaten bei einer Bürgermeisterwahl in Peru hat das Schicksal entschieden: Weil sowohl der Kandidat Wilbert Medina als auch sein Herausforderer José Cornejo Carpio bei der Wahl in Paruro exakt 236 Stimmen erhielten, warfen die Verantwortlichen am Mittwoch (Ortszeit) kurzerhand eine Münze. Das Schicksal bestimmte Medina zum neuen Bürgermeister des südlichen Städtchens.

