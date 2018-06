Warschau (AFP) In polnischen Schulen dürfen ab Anfang 2015 keine ungesunden Speisen und Getränke mehr angeboten werden. Das Parlament stimmte am Donnerstag mit großer Mehrheit für ein Gesetz, mit dem die Regierung "Fettleibigkeit und Übergewicht unter Kindern und Jugendlichen" bekämpfen will. Die Maßnahme zielt auf Dickmacher wie Kartoffelchips, Limonaden, Hamburger und Schokoriegel ab. Das Gesundheitsministerium muss nun eine detaillierte Liste mit Lebensmitteln erarbeiten, die künftig in den Schulen noch erlaubt sind.

