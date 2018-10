Berlin (SID) - Angeführt von Weltrekordler Paul Biedermann tritt der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) mit fünf Athleten bei den letzten drei Stationen des diesjährigen Kurzbahn-Weltcups an. Neben Biedermann (Halle/Saale) gehen auch der Olympia-Vierte Steffen Deibler (Hamburg), Franziska Hentke (Magdeburg), Robin Backhaus (Berlin) und Christian Diener (Potsdam) bei den Wettbewerben in Peking (24./25. Oktober), Tokio (28./29. Oktober) und Singapur (1./2. November) an den Start.

Nach den Rennen in Asien steht für die deutsche Schwimm-Elite auf der 25-m-Bahn die DM in Wuppertal (19. bis 22. November) auf dem Plan. Dort können sich Biedermann und Co. auch für die Kurzbahn-WM in Katar (3. bis 7. Dezember) qualifizieren.