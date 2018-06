Mazowe (AFP) Die Frau von Simbabwes langjährigem, altersschwachen Machthaber Robert Mugabe hat Spekulationen über eigene Ambitionen auf das Präsidentenamt befeuert. "Warum nicht? Bin ich denn keine Bürgerin Simbabwes?", sagte Grace Mugabe am Donnerstag auf ihrer Farm in Mazowe über entsprechende Gerüchte. Die in Südafrika geborene frühere Schreibkraft bewegt sich erst seit kurzem auf der politischen Bühne. Mit ihrer Kandidatur für den Vorsitz der Frauenliga der Regierungspartei Zanu-PF beim Parteikongress im Dezember könnte sie sich ein einflussreiches Amt sichern.

