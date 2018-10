Köln (SID) - Der Amateurbox-Weltverband AIBA wird am kommenden Wochenende seine ersten Profikämpfe in den olympischen Gewichtsklassen veranstalten. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro dürfen erstmals auch Boxprofis an den Start gehen, allerdings nur, wenn sie sich über das AIBA-Pro-Boxing-Programm (APB) qualifizieren. Grundlage für die Teilnahme in Rio wird unter anderem eine neu eingeführte Weltrangliste sein, über die sich die Sportler qualifizieren können.

Auch die deutschen Boxer starten am Wochenende erstmals unter den neuen Regeln. In Baku (Aserbaidschan) kämpfen am Freitag im Superschwergewicht der WM-Dritte Erik Pfeifer und der deutsche Meister Ali Kiydin. In Sofia tritt Serge Michel in der Klasse bis 81kg an. Am Samstag boxen zudem in Almaty Artur Bril (bis 60kg) und in Rom Schwergewichtler Emir Ahmatovic. Artem Harutyunyan (bis 63kg) absolviert am Montag in Nowosibirsk seinen ersten Kampf.