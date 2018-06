Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Der deutsche Pilot Matthias Dolderer hat feste Pläne für das Finale der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft am Wochenende im österreichischen Spielberg. "Nach der Podiumsplatzierung in Las Vegas ist es mein Ziel, wieder aufs Treppchen zu fliegen", sagte Dolderer.

Der 44-Jährige aus Tannheim in Oberschwaben war Mitte Oktober im US-Spielerparadies Dritter geworden. Es war der erste Podiumsplatz seit seinem dritten Rang in Barcelona 2009 und der zweite überhaupt in seiner Karriere.

Um den Titel kämpfen beim letzten Wettbewerb des Jahres drei Starter. Der Brite Nigel Lamb führt mit 53 Punkten vor dem früheren Weltmeister und Lokalmatador Hannes Arch (48) sowie Titelverteidiger Paul Bonhomme (Großbritannien/47).

Die Red Bull Air Race World Championship ist eine Motorsportserie, bei der die besten Piloten der Welt gegeneinander antreten. Dabei zählen vor allem Geschwindigkeit, Präzision und Geschicklichkeit. In den äußerst leichten und wendigen Rennmaschinen absolvieren die Piloten einen Parcours, der aus 25 m hohen aufgeblasenen Pylonen besteht.