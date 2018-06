New York (dpa) - Der Apple-Zulieferer Foxconn will laut einem Zeitungsbericht eine große Display-Fabrik in China bauen. Das Werk soll Bildschirme für iPhones und andere mobile Geräte produzieren.

Dies schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen. Die Investition könne 35 Milliarden Yuan (4,5 Mrd Euro) erreichen. Foxconn verhandele derzeit mit Behörden in Nordchina.

Apple bezieht seine iPhone-Bildschirme derzeit aus Japan von den Herstellern Sharp und Japan Display sowie aus Südkorea von LG. Der Auftragsfertiger Foxconn baut die Geräte dann in seinen riesigen Fabriken in China zusammen. Smartphone-Displays sind ein schwieriges Geschäf: Sie erfordern hohe Investitionen, die Technologie wird schnell weiterentwickelt und zwischen den Anbietern herrscht ein scharfer Wettbewerb.

Bericht im Wall Street Journal