Basel (SID) - Tennisprofi Benjamin Becker steht im Viertelfinale des Hallenturniers in Basel. Der 33-Jährige aus Orscholz hatte gegen Michail Kukuschkin 6:7 (3:7), 7:6 (7:4) und 4:0 geführt, als der Kasache die Partie aufgab. Becker, der zuletzt in Kuala Lumpur und Wien im Viertel- sowie in Tokio im Halbfinale stand, trifft nun auf Ivo Karlovic (Kroatien/Nr. 8).

Becker steht dank seiner Top-Form vor der Rückkehr unter die besten 40 Spieler der Welt. Derzeit belegt der Routinier Platz 45 des Rankings, er ist damit die deutsche Nummer zwei hinter Philipp Kohlschreiber (Augsburg). Beckers beste Platzierung ist bislang Rang 38.