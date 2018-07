Brüssel (AFP) Das Amt des Ebola-Koordinators in der EU wird der künftige Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, aus Zypern übernehmen. Dies teilte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy am Donnerstagabend während des EU-Gipfels über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die EU-Außenminister hatten den Posten am Montag beschlossen, um die Hilfe für die besonders von der Epidemie betroffenen westafrikanischen Länder besser zu koordinieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.