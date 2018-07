Den Haag (AFP) Das UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien lässt nach dem Fund eines weiteren Massengrabs in Bosnien neue Beweise der Anklage gegen den früheren bosnisch-serbischen Armeechef Ratko Mladic zu. Wie das Gericht in Den Haag am Donnerstag mitteilte, wurde einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben. Eigentlich hatte die Anklage ihren Beweisvortrag schon im Februar beendet. Mit Blick auf die zusätzlichen Beweise hat das UN-Gericht einer Verlängerung des Prozesses zugestimmt.

