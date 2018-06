New York (AFP) Einer der ersten Computer des US-Technologiekonzerns Apple überhaupt ist am Mittwoch (Ortszeit) in New York für den Rekordpreis von 905.000 Dollar (716.000 Euro) versteigert worden. Das Auktionshaus Bonhams sprach von der höchsten jemals für eine Computerreliquie erzielten Summe. Steve Wozniak fertigte den Apple-1 im Jahr 1976 in Handarbeit in der Garage des Firmen-Mitgründers Steve Jobs oder im Schlafzimmer seiner Schwester.

