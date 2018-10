Washington (AFP) Erneute Sicherheitspanne im Weißen Haus: Der Secret Service hat einen Mann festgenommen, der am Mittwoch auf das Gelände vorgedrungen ist. Nach Angaben eines Secret-Service-Sprechers handelt es sich um den 23-jährigen Dominic Adesanya aus dem Bundesstaat Maryland in der Nähe von Washington. Er war über den Zaun zum Weißen Haus geklettert und kurz darauf von Sicherheitsleuten überwältigt worden. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war er den Angaben zufolge unbewaffnet. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

