New York (AFP) Der Rapper ILoveMakonnen ist bei einem Konzert in New York zu Boden geschlagen worden, schaffte es jedoch rechtzeitig zum Refrain wiederauf die Beine. Der Vorfall, bei dem ein scheinbarer Fan seine Hand ergriff, ihn dann jedoch von der Bühne riss und auf ihn einschlug, ereignete sich während er seinen Hit "Tuesday" sang - ausgerechnet an einem Dienstag. Das Lied, in dem es darum geht, wie er an einem Dienstag einen Club zum Tanzen bringt, hatte den Rapper bekannt gemacht.

