Los Angeles (AFP) Der US-Schauspieler Christian Bale soll Steve Jobs in einem geplanten Spielfilm über den Apple-Mitbegründer verkörpern. "Wir brauchen den besten verfügbaren Schauspieler in einem bestimmten Alterssegment und das ist Chris Bale", sagte der Drehbuchautor Aaron Sorkin in einem Interview mit Bloomberg Television am Donnerstag. Sorkin, der derzeit im Auftrag der Produktionsfirma Sony Pictures am Drehbuch des Films arbeitet, sagte, Bale werde "mehr Wörter zu sprechen haben, als die meisten Leute in drei Filmen zusammen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.