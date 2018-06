Washington (AFP) Die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) ist nach Einschätzung der US-Regierung "die wohl am besten finanzierte Terrororganisation" der Welt. Abgesehen von einigen staatlich unterstützen Extremisten-Gruppen verfüge keine militante Organisation über eine derart breite Finanzierungsbasis, sagte der im US-Finanzministerium für Terrorismusbekämpfung zuständige Spitzenbeamte David Cohen am Donnerstag bei einer Veranstaltung des US-Instituts "Carnegie Endowment for International Peace".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.