Oberstdorf (SID) - Die zweimaligen deutschen Paarlauf-Meister Maylin und Daniel Wende haben ihre Eiskunstlauf-Karriere aus gesundheitlichen Gründen beendet. Der 30 Jahre alte Sportsoldat Daniel Wende leidet seit längerem unter chronischen Rückenbeschwerden.

In ihrem international erfolgreichsten Jahr 2011 belegten die beiden Oberstdorfer bei den Europameisterschaften den sechsten Platz und wurden bei den Welttitelkämpfen Zwölfte. Bei ihrem letzten WM-Auftritt im März dieses Jahres kamen sie ebenso wie bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi auf Rang 13. Das Ehepaar will nun gemeinsam ins Trainergeschäft einsteigen.