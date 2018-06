Sölden (SID) - Olympiasieger Aksel Lund Svindal hat sein Vorhaben bekräftigt, trotz eines Achillessehnenrisses bei der alpinen Ski-WM Anfang Februar 2015 an den Start gehen zu wollen. "Ich will positiv bleiben. Die Ärzte sagen, die WM kommt zu früh, aber ich sage: Ich versuche alles", sagte der Norweger am Donnerstag im österreichischen Sölden. Dort finden am kommenden Wochenende die ersten Weltcup-Rennen dieser Saison statt.

Der Super-G-Olympiasieger von 2010 und sechsfache Weltmeister hatte die Verletzung am vergangenen Samstag erlitten. Die WM in Vail und Beaver Creek/US-Bundesstaat Colorado findet vom 2. bis zum 15. Februar 2015 statt. Svindal (31) sagte, er glaube, die Reha-Maßnahmen innerhalb von drei Monaten absolvieren zu können und dann auch wieder in einen Skischuh zu passen.