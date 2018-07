New York (AFP) In New York ist ein Arzt positiv auf Ebola getestet worden. Der Mediziner sei isoliert worden und es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit, sagte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Bellevue Krankenhaus, wo der Mann behandelt wurde. Der 33-jährige erkrankte Arzt ist der erste Mensch in New York, bei dem im Zuge der jüngsten Epidemie das Virus festgestellt wurde.

