Freiburg (dpa) - Ein Wohnwagen ist auf einem Campingplatz am Silbersee in Freiburg explodiert. Das Feuer setzte drei weitere Wohnwagen in Brand. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr meterhoch in den Himmel. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde ein Mensch schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und bekämpft den Brand.

