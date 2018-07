Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat beteuert, vor weiteren Einsätzen zur Unterstützung der nordirakischen Kurden im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) das Parlament einbinden zu wollen. "Wir haben ein größtmöglichstes Interesse, dass unsere Entscheidung von einer breiten Mehrheit mitgetragen wird", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin zu den laufenden Überlegungen, wie sich Deutschland in dem Konflikt weiter engagieren könnte.

