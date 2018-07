Brüssel (AFP) Der britische Premierminister David Cameron hat den Streit um Nachzahlungen an die Europäische Union zum Thema auf dem EU-Gipfel gemacht und ein Sondertreffen der Finanzminister dazu gefordert. "Er hat im Rat das Wort ergriffen", sagte ein britischer Regierungsvertreter am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. "Er sagte, es müsse eine Diskussion der 28 Finanzminister dazu geben."

