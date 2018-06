Berlin (AFP) Der Streit zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) geht unvermindert weiter. EVG-Chef Alexander Kirchner reagierte am Freitag mit Unverständnis auf die Absage der GDL-Spitze an den EVG-Vorschlag, die Mitgliederzahlen beider Gewerkschaften von einem Notar überprüfen zu lassen. "Wer behauptet, Mehrheiten zu haben, sich aber der Transparenz verweigert, ist unglaubwürdig", erklärte Kirchner in Frankfurt am Main.

