Zürich (AFP) In der Schweiz hat es auf Betreiben der deutschen Behörden umfangreiche Durchsuchungen wegen mutmaßlicher Steuervergehen gegeben. Es seien Räumlichkeiten in sieben Kantonen durchsucht worden, sagte Marcel Strassburger von der Staatsanwaltschaft Zürich am Freitag. Unter anderem sei die Privatbank Safra Sarasin betroffen gewesen. Die Bank wollte sich auf AFP-Anfrage nicht äußern.

