Berlin (AFP) Die IG Metall und die Akademie der Künste haben sich in einer gemeinsamen Erklärung gegen die derzeitigen Pläne für das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA gewandt. Sie sähen in den gegenwärtigen TTIP-Verhandlungen sowie in dem offiziell bereits ausverhandelten Abkommen Ceta zwischen der EU und Kanada "vielfältige Gefahren", warnten die Gewerkschaft und das Kulturinstitut am Freitag in Berlin.

