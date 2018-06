Berlin (AFP) Die angeschlagene Kaufhauskette Karstadt schließt sechs ihrer Filialen. Wie das Unternehmen in der Nacht zum Freitag nach seiner Aufsichtsratssitzung mitteilte, werden die Warenhäuser in Hamburg Billstedt und Stuttgart, zwei sogenannte Schnäppchencenter in Frankfurt (Oder) und Paderborn sowie zwei auf junge Kundschaft ausgerichtete Zentren in Göttingen und Köln im kommenden Jahr geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi sprach von einem "bitteren Tag" für die Beschäftigten.

