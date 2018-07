Berlin (AFP) Mit einem Ministerpräsidenten der Linken, wie er in Thüringen bald gewählt werden könnte, kann dem neuen ZDF-"Politbarometer" zufolge ein knappes Drittel der Deutschen gut leben. Wenn mit Bodo Ramelow erstmals ein Linken-Politiker das Amt eines Länderregierungschefs übernähme, fänden das bundesweit 29 Prozent gut und 40 Prozent schlecht, heißt es in der am Freitag vom ZDF veröffentlichten Erhebung. Weiteren 28 Prozent wäre es egal.

