Frankfurt/Main (AFP) Die Lokführergewerkschaft GDL will eine weitere Woche lang auf Streiks verzichten. Die zunächst für die laufende Woche ausgerufene Streikpause werde bis einschließlich 2. November verlängert, teilte die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt am Main mit. Damit solle der Deutschen Bahn Gelegenheit gegeben werden, "den Tarifkonflikt durch einen Einstieg in die inhaltlichen Verhandlungen für alle GDL-Mitglieder bei der DB zu entschärfen".

