Berlin (AFP) Im Ukraine-Konflikt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Der Inhalt des Gesprächs sei vertraulich, es sei aber davon auszugehen, dass es auch um die Ukraine gegangen sei, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz am Freitag in Berlin. Merkel hatte in der Nacht beim EU-Gipfel in Brüssel gesagt, sie sehe die Bedingungen für Gespräche über eine Aufhebung von EU-Sanktionen gegen Russland nicht erfüllt.

