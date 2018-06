Heidelberg (AFP) Bund und Länder haben ein milliardenschweres Programm zum Hochwasserschutz an Deutschlands Flüssen auf den Weg gebracht. Das beschlossene Programm umfasst insgesamt 102 Schutzmaßnahmen an Elbe, Donau, Oder, Rhein und Weser, wie das baden-württembergische Umweltministerium am Freitag zum Abschluss der Umweltministerkonferenz in Heidelberg mitteilte. Die Kosten liegen demnach bei rund 5,4 Milliarden Euro über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren.

