Berlin (AFP) Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft können nach Auffassung der Bundesregierung weiterhin keine Schadenersatzansprüche gegenüber der Bundesrepublik Deutschland geltend machen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag habe in einem Urteil vom 3. Februar 2012 festgestellt, dass es auch für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit keine Ausnahmen von der Staatenimmunität gebe, sagte die stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amts, Sawsan Chebli, am Freitag in Berlin. Darauf gestützte Klagen gegen die Bundesrepublik vor Gerichten anderer Staaten seien folglich "völkerrechtlich unzulässig".

