Paris (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat dazu aufgerufen, einen möglichst reibungslosen Ablauf der Parlamentswahlen in der Ukraine am Sonntag zu ermöglichen. Er hoffe darauf, dass "überall in der Ukraine gewählt werden kann und nicht am Ende in größeren Teilen in Wahlbezirken und Wahllokalen Störungen stattfinden, die die Abgabe der Stimmen verhindert", sagte Steinmeier am Freitagabend bei einem Treffen mit seinen französischen und polnischen Kollegen nahe Paris.

