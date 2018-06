Augsburg (AFP) Kräuter-, Kamillen- und Pfefferminztees konventioneller Marken sind zum Teil erheblich mit Schadstoffen belastet. In mehr als der Hälfte von 23 getesteten Tees fand ein Labor im Auftrag von "Öko-Test" (Novemberausgabe) Pflanzengifte, wie das Verbrauchermagazin am Freitag mitteilte. Zwölf Tees enthielten demnach "lebergiftige und krebserregende Substanzen" über der Toleranzgrenze für einen Tag. Dabei handle es sich um verschiedene "Spritzgifte", die über mitgeerntete Pflanzen in die Tees kommen würden. So enthielten vier Kamillentees erhöhte Mengen eines Herbizids, das "als Bestandteil eines Entlaubungsmittels traurige Berühmtheit im Vietnamkrieg" erlangt habe, teilte "Öko-Test" mit.

