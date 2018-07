Paris (AFP) Die Zahl der Arbeitslosen in Frankreich hat im September einen Negativ-Rekord erreicht: 3,43 Millionen Menschen waren arbeitslos gemeldet, wie das Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Die Zahl der Erwerbslosen stieg demnach nach einer leichten Erholung im August um 19.200 oder 0,6 Prozent. Werden Beschäftigte mit reduzierter Tätigkeit hinzugerechnet (plus 50.200 oder ein Prozent), ergibt sich sogar eine Zahl von 5,13 Millionen. Zuletzt hatte die Arbeitslosigkeit im Juli mit 3,424 Millionen Erwerbslosen einen neuen Höchststand erreicht.

