Lyon (AFP) Die Auslieferung des in Frankreich inhaftierten kasachischen Ex-Bankenchefs und Regierungsgegners Muchtar Abliasow an Russland ist am Freitag einen Schritt näher gerückt: Das Berufungsgericht von Lyon lehnte eine Berufung Abliasows gegen eine vorherige Auslieferungsentscheidung einer niederen Instanz ab. Ihm stehen indes noch weitere Berfungsmöglichkeiten bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte offen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.