München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München wird in Kürze den Vertrag mit Sportvorstand Matthias Sammer verlängern. Das kündigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einem Gespräch mit dem ehemaligen Fernsehjournalisten Waldemar Hartmann an, das in verschiedenen Zeitungen erschienen ist. Sammers Vertrag beim FC Bayern läuft zum Saisonende aus.

Der Münchner Aufsichtsratschef Karl Hopfner habe mit Sammer "zeitnah einen Termin vereinbart. Danach wird alles in Ordnung sein", sagte Rummenigge. Dass die Zusammenarbeit nicht schon längst ausgedehnt wurde, ist laut Rummenigge nicht ungewöhnlich. "Es gibt da überhaupt keine Problematik. Das mit späten Vertragsverlängerungen hat beim FC Bayern fast schon Tradition. Ich selbst habe mal meinen Vertrag erst zwei Monate vor Ablauf verlängert, obwohl das juristisch gar nicht zulässig war", sagte er.

Bayern-Trainer Pep Guardiola würde eine baldige Einigung sehr begrüßen, wie er am Freitag betonte. "Das wäre eine super, super Nachricht für uns. Seit er hier ist, hat Bayern München alles gewonnen. Er hat mir von Anfang an sehr geholfen, wir verstehen uns nur durch Blickkontakt", sagte Guardiola. Zugleich wies er Gerüchte, wonach er Ramon Rodriguez Verdejo vom FC Sevilla als neuen Sportdirektor nach München holen wolle als "komplett, komplett, komplett falsch" zurück.

Sammer (47) hatte zuletzt durchblicken lassen, dass er gerne bei den Bayern bleiben würde. Er ist seit Juli 2012 verantwortlich für die Lizenzspieler- und Nachwuchsabteilung der Münchner. In seiner ersten Saison als Sportvorstand hat der Klub das Triple aus deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen, in der vergangenen Spielzeit das Double.