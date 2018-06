Hongkong (AFP) Die Demokratiebewegung in Hongkong will ihre Anhänger zur Frage von Verhandlungen mit der Führung der chinesischen Sonderverwaltungszone befragen. Die Demonstranten im Protestlager vor dem Regierungssitz sollten am Sonntagabend um ihre Meinung gefragt werden, sagte der Protestführer Alex Chow am Freitag. Es solle noch diskutiert werden, wie die Umfrage vorgenommen und ob sie auf die beiden anderen Protestlager in den Vierteln Mongkok und Causeway Bay ausgedehnt werden solle.

