Ottawa (AFP) Während des bewaffneten Angriffs eines Islamisten auf das kanadische Parlament in Ottawa ist Regierungschef Stephen Harper einem Medienbericht zufolge in einem Wandschrank versteckt worden. Wie die Zeitung "Globe and Mail" am Freitag unter Berufung auf nicht genannte Augenzeugen berichtete, wurde Harper am MIttwoch für eine Viertelstunde in der kleinen Abstellkammer eines Konferenzraums untergebracht. "Jemand wusste, dass da ein Wandschrank ist, also steckten sie ihn da rein", zitierte die Zeitung einen Zeugen.

