Istanbul (dpa) - In Istanbul hat es unter anderem im deutschen Konsulat Sicherheitsalarm gegeben. Wie die türkische Nachrichtenagentur Dogan meldete, durchsuchten türkische Notfallteams das kanadische Konsulat. Dort war ein verdächtiges gelbes Pulver in einem Umschlag entdeckt worden. Auch in den Konsulaten von Deutschland und Belgien wurden demnach Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Die Helfer trugen Schutzanzüge und riegelten dem Bericht zufolge die Gebäude ab. Weitere Informationen gibt es bislang nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.