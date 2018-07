Bamako (AFP) Das im westafrikanischen Mali an Ebola erkrankte Mädchen ist tot. Die Zweijährige sei am Freitag gestorben, hieß es aus dem Umfeld der malischen Regierung. Der Gouverneur der westlichen Region Kayes habe den Tod der kleinen Patientin bestätigt. Das Mädchen war dort am Mittwoch mit verdächtigen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

