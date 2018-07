Barcelona (SID) - Weltmeister Sébastien Ogier (Frankreich) hat am zweiten Tag der Rallye Spanien die Führung erobert und darf auf den vorzeitigen erneuten Titelgewinn hoffen. Der VW-Pilot beendete den Freitag nach sieben von insgesamt 17 Wertungsprüfungen mit 36,6 Sekunden Vorsprung auf seinen WM-Konkurrenten und Markenkollegen Jari-Matti Latvala.

"Das war der optimale Start in die Rallye Spanien. Wir hätten heute nichts besser machen können. Noch liegen aber einige Kilometer vor uns, vor allem die Reifen können am Samstag bei der 50-Kilometer-Prüfung eine wichtige Rolle spielen", sagte Ogier.

Der 30-Jährige startet beim vorletzten Saison-Lauf in der WM-Wertung mit 27 Zählern Vorsprung auf den Finnen (217:190). Holt der Titelverteidiger in Spanien nur einen Zähler mehr als sein Herausforderer, ist die WM zu seinen Gunsten entschieden.

Im Laufe des Freitags absolvierten die Piloten Teilabschnitte mit schwierigen Schotterpisten, Ogier blieb dabei fehlerlos und profitierte zudem vom Pech der Konkurrenz. Sein Markenkollege Andreas Mikkelsen (Norwegen), der nach den ersten beiden Prüfungen noch die Führung inne hatte, verlor auf dem vierten Abschnitt Zeit durch einen Reifenschaden und fiel auf Rang fünf zurück. Anschließend musste Thierry Neuville (Hyundai) seinen Platz als erster Verfolger räumen, auch der Belgier beschädigte sich bei einem Unfall einen Reifen.

Vor der Rallye hatte Volkswagen den Vertrag mit Ogier vorzeitig verlängert. Auch Latvala und Mikkelsen sitzen in Zukunft weiter am Steuer eines Polo R. Mikkelsen komplettiert als Dritter das VW-Trio an der Spitze der Fahrer-WM.