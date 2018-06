Kathmandu (AFP) In Nepal sind mindestens 14 Menschen bei einem Busunglück gestorben, darunter drei ausländische Touristen. Der überladene Bus auf dem Weg zu einem Hindu-Fest im Ort Tihar sei am Freitag nahe der Hauptstadt Kathmandu einen Abhang hinunter gestürzt, sagte ein örtlicher Polizeivertreter. Mehr als 50 Businsassen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Von den drei toten Ausländern habe zunächst nur ein Israeli identifiziert werden können. Wegen schlechter Straßen, unsicherer Fahrzeuge und riskanten Fahrverhaltens sind Busunglücke in dem armen Himalaya-Staat keine Seltenheit.

