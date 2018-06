Moskau (AFP) Das größte russische Kreditinstitut, die Sberbank, geht gerichtlich gegen die im Zuge der Ukraine-Krise gegen sie verhängten EU-Sanktionen vor. Die staatlich kontrollierte Bank teilte am Freitag in Moskau mit, am Donnerstag Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg eingereicht zu haben. Dieser solle die "restriktiven Maßnahmen gegen die Bank" aufheben.

