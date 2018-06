Basel (SID) - Tennisprofi Benjamin Becker hat seinen vierten Halbfinal-Einzug in diesem Jahr verpasst. Beim Hallenturnier in Basel musste sich der 33-Jährige aus Orscholz in der Runde der letzten Acht dem an Nummer acht gesetzten Kroaten Ivo Karlovic 4:6, 4:6 geschlagen geben. Becker stand zuletzt in Kuala Lumpur und Wien im Viertel- sowie in Tokio im Halbfinale.