Berlin (AFP) Die angeschlagene Kaufhauskette Karstadt schließt sechs ihrer Filialen. Wie das Unternehmen in der Nacht zum Freitag nach seiner Aufsichtsratssitzung mitteilte, werden die Karstadt-Warenhäuser in Hamburg Billstedt und Stuttgart Ende Juni 2015 geschlossen. Demnach trifft es zu diesem Datum auch die beiden auf junge Kundschaft ausgerichteten K-Town-Filialen in Göttingen und Köln. Außerdem würden zwei sogenannte Schnäppchencenter geschlossen: Eines in Frankfurt (Oder) bereits Ende April und eines in Paderborn Ende Juni, teilte Karstadt mit.

