Tallinn (AFP) 1300 Rebellen der gegen Syriens Präsidenten Baschar al-Assad kämpfenden Rebellen der Freien Syrischen Armee (FSA) wollen nach Angaben des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan die Verteidiger von Kobane verstärken. Die Kurden in der umkämpften syrischen Stadt an der Grenze zur Türkei hätten das Angebot der FSA angenommen, sagte Erdogan am Freitag. Die größte Syrische Kurdenpartei Demokratische Union (PYD) bestritt Erdogans Angaben.

