Washington (AFP) Die USA planen nach den Worten von Außenminister John Kerry keine baldige Truppenreduzierung in Asien und insbesondere in Südkorea. Bevor über derartige Schritte nachgedacht werde, müsse Nordkorea seinen ernsten Willen zeigen, den Konflikt um sein Atomprogramm zu überwinden. Es reiche nicht aus, dass Pjöngjang nur an den Verhandlungstisch zurückkehre.

